Espaço Jovem começa a ser preparado para realização do 1° Festival Gastronômico e Cultural

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico iniciou nesta terça-feira a preparação do Espaço Jovem, anexo ao Estádio Municipal Félix Belém de Castro, para a realização do 1° Festival Gastronômico e Cultural de Campo Verde, que acontecerá no próximo sábado (17). Equipes trabalham na limpeza do espaço e na montagem das tendas, que terão água e energia elétrica, e que serão utilizadas pelos participantes.

O evento, que terá início às 17 horas, contará com praça de alimentação, shows artísticos e culturais, e escolha do melhor prato do evento. O vencedor será premiado com troféu. Até as 15h00 desta quarta-feira, cinco das oito vagas do evento já haviam sido preenchidas.

De acordo com a SEDEC, a entrada no Espaço Jovem é gratuita. “Os pratos serão comercializados pelos restaurantes e ambulantes inscritos no evento”, informou o secretário Henrique Soares.

O secretário enfatizou que, além de valorizar os sabores e aromas que compõem a culinária local, o Festival tem por objetivo, fomentar setores da economia, como o comércio e o turismo.

Henrique também orientou que os interessados em se inscrever no 1° Festival Gastronômico podem procurar as informações pelo telefone (66) 3419-2426 ou irem diretamente na SEDEC, localizada na Rua Maceió, 668.