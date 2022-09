Empresas contratadas pela Prefeitura iniciam construção de PSF e vestiário no 14 de Agosto

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A transformação não para no Assentamento 14 de Agosto, um dos mais antigos projetos de reforma agrária implantado em Campo Verde e onde vivem mais de 70 famílias.

Na última semana, a empresas responsável pela construção do PSF do Assentamento deu início às obras da nova unidade de saúde, que está na fase de fundação estrutural.

O novo PSF foi anunciado pelo prefeito Alexandre Lopes de Oliveira no último dia 11 de setembro, durante a cerimônia de inauguração da pavimentação asfáltica de um trecho de mil metros de extensão na sede do Assentamento, um parquinho infantil, uma academia de ginástica ao ar livre e uma quadra de areia.

Assim como as demais obras realizadas na comunidade, a nova unidade de saúde, que terá 102 metros quadrados de área, será construída com recursos próprios do município e está orçada em R$ 480 mil.

E nesta terça-feira, mais uma obra que vai beneficiar os moradores do Assentamento 14 de Agosto começou a ser executada. Uma empresa contratada pela Prefeitura de Campo Verde iniciou a construção do novo vestiário do campo de futebol society da comunidade, que também está sendo construído com recursos municipais.

4 de Outubro

Além do novo PSF do Assentamento 14 de Agosto, a Administração Municipal de Campo Verde vai investir também na construção de um PSF no Assentamento 4 de Outubro.

A obra terá as mesmas dimensões da que está sendo construída no 14 de Agosto e será executada com recursos do Município. Com a terraplanagem já executada pela Secretaria de Obras, a construção do novo PSF será iniciada nos próximos dias.