Empresário morre após capotar carro em região de mata em MT

Do: MidiaNews

Salvador Mendes da Silva, o “Dodô da Calha”, era bastante conhecido em Juara

O empresário Salvador Mendes da Silva, de idade não divulgada, morreu na tarde dessa quarta-feira (7), após capotar o carro que dirigia em uma estrada vicinal do Município de Juara (distante a 695 km de Cuiabá).

Com o impacto, acredita-se que “Dodô da Calha”, como era conhecido, quebrou o pescoço e morreu na hora.

De acordo com a imprensa local, o acidente aconteceu por volta das 15h, quando Dodô voltava de uma propriedade rural junto com seu cachorro, na estrada vicinal que liga a Estrada da Balsa ao lixão da prefeitura.

Em determinado momento, ele perdeu o controle do Ford Del Rey que dirigia, capotou e caiu ao lado de um córrego com as quatro rodas para cima. Acredita-se que ele tenha morrido na hora, já que sofreu uma lesão no pescoço.

Polícia Militar e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. A Polícia Civil também compareceu e isolou a área para os trabalhos de investigação da Politec.

O corpo de Dodô foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Não há informações sobre velório e sepultamento.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte.

“Enquanto nós choramos sua falta na terra, os anjos do Senhor festejam no céu!”, escreveu um.

“Que tristeza, meu grande amigo Dodô se foi. Vai com Deus irmão. Aqui ficam meus sinceros sentimentos a todos familiares e amigos”, escreveu outro.