Em surto, homem ameaça de morte prefeito de cidade de MT

Sede da Prefeitura teve a segurança reforçada; policiais tiveram trabalho para detê-lo

Um homem, em aparente surto psicótico, causou alvoroço em Guiratinga (332 km de Cuiabá) por ameaçar moradores da cidade, inclusive políticos. O caso ocorreu nessa terça-feira (20).

A Polícia Militar foi acionada por uma assistente social do Centro de Atenção Psicossocial (Caps). Segundo ela, um cidadão em surto psicótico portava arma, fazia afirmações sem sentido e estava muito agressivo. Diagnosticado com esquizofrenia, ele estaria enfrentando o surto há dias.

A assistente social relatou que, quando em crise, o homem sai pela cidade dirigindo uma camionete S-10 e ameaçando moradores. Entre os ameaçados, estão o prefeito do Município, Waldeci Barga Rosa, um ex-prefeito, o esposo da vice-prefeita, um empresário da cidade e uma vendedora.

O prefeito contou que foi necessário reforçar a segurança da sede da Prefeitura, uma vez que as ameaças de morte já são constantes.

Os militares foram até a casa do suspeito. Lá, encontraram sua irmã, que contou que ele estava bastante agressivo e armado com uma faca dentro da residência.

Quando a equipe policial tentou conversar, o suspeito foi bastante agressivo e voltou a fazer ameaças. O local foi isolado e os policiais tentaram fazer uma negociação, mas, após duas horas sem sucesso, o homem se cortou com uma das facas. Um sangramento intenso começou a verter de uma de suas mãos.

Na tentativa de prestar socorro, os policiais entraram na casa, mas o homem se trancou em um dos cômodos.

Os militares então quebraram a janela do quarto para lançar um agente químico cuja intenção era retirá-lo do ambiente. Ele saiu do local bastante agressivo e tentou atacar os policiais com a faca.

Para conter a agressão, foi utilizada uma arma de choque, que foi incapaz de contê-lo. Como segunda opção, foram efetuados disparos de munição antimotim que conseguiram o derrubar e permitir que as autoridades o desarmassem.

O suspeito foi algemado e entregue aos cuidados médicos, pois já havia no local uma ambulância à espera da ocorrência. Ele foi entregue ao Hospital Osvaldo Cruz.