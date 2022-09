Em parceria com o SINE Campo Verde, Faculdade Uniasselvi e CEMP realizam o Feirão da Empregabilidade

No dia 22 de setembro, à partir das 08h30, no auditório da CEMP, acontece o Feirão da Empregabilidade, evento realizado por uma parceria entre o SINE Campo Verde, a Faculdade Uniasselvi e o CEMP. No dia 22 de setembro, à partir das 08h30, no auditório da CEMP, acontece o Feirão da Empregabilidade, evento realizado por uma parceria entre o SINE Campo Verde, a Faculdade Uniasselvi e o CEMP.

O evento contará com palestras no período matutino e o feirão de vagas no período vespertino, à partir das 13h.

Trabalhadores que tenham interesse em participar basta comparecer no dia do evento portando documentos pessoais e um currículo.

Confira a programação:

08h30 – Auto Imagem e Currículo

09h30 – Empregabilidade: 10 dicas para fazer uma entrevista bem-sucedida

10h30 – Empregabilidade: Direitos e deveres básicos do empregado segundo a CLT

13h00 – Abertura do Feirão