Em clube de tiro – Mulher compartilhou mensagens enigmáticas antes de morrer

Do: MidiaNews

A instrutora de yoga J.N.B.S, de 31 anos, deu um tiro na boca na tarde de quarta em Cuiabá

A instrutora de yoga J.N.B.S, de 31 anos, que se matou no clube de tiro Força e Honra, nesta quarta-feira (31), em Cuiabá, compartilhou frases enigmáticas em suas redes sociais horas antes de falecer (veja abaixo). Ela morreu com um tiro na boca.

Em um dos posts, a mulher citou uma obra do escritor norte-americano Ray Bradbury.

O romance “Fahrenheit 451” conta sobre uma realidade distópica em que o trabalho dos bombeiros é basicamente queimar livros. Isso porque foi instaurada uma cultura de “combate ao pensamento crítico e autônomo dos indivíduos”.

“Você quer ficar? Seja neutra, seja doce. É artista? Não se posicione, não polemize. Você nos serve como animadora de torcida”, publicou.

E continuou: “Fico pensando também no Grande Inquisidor, do Dostoiévski. Talvez o Mark seja um deles. Aqui é um espaço de censura da liberdade com vestes de livre arbítrio. Não permitiremos que deixem os usuários muito mexidos. Isso não vende e eles não querem. Não percebe, boba?”, questionou.

A instrutora de yoga, que era cliente do clube de tiros, ainda compartilhou falas de uma cena do filme Yesterday, de 2019.

“Quer uma boa vida? Não é complicado. Diga à garota que você ama, que você a ama. E diga a verdade para todo mundo sempre que você puder.”

O caso

J.N.B.S. morreu nessa quarta-feira (31) no clube de tiro “Força e Honra”, que fica na Avenida General Mello. Ela teria entrado no local, municiado uma das armas e atirado contra a própria boca.

O Grupo Força e Honra, que tem como um dos sócios o vereador Marcos Paccola (Republicanos), é uma loja especializada em venda de armas, munições e equipamentos.

Por meio de nota, a empresa lamentou a morte. De acordo com a empresa, desde o primeiro momento, o stand realizou “todos os procedimentos necessários para o caso, acionando as autoridades competentes e prestando esclarecimento para a elucidação do caso”.

Na nota, o Grupo Força e Honra ainda pede respeito à família da vítima neste momento tão delicado.

Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e, no local, atenderam à mulher. Contudo, verificaram que a jovem já estava morta.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica foi acionada e retiraram o corpo da mulher por volta das 18h50.

Veja nota:

CVV

O Centro de Valorização da Vida (CVV) é uma ONG totalmente voluntária, que trabalha na prevenção do suicídio, de forma totalmente sigilosa e que dá apoio emocional a tantas pessoas que sofrem com depressão e que se encontram nesta situação, que as pode levar ao suicídio.

Nada substitui a ida ao psicólogo, porém, como diversas pessoas não se sentem à vontade em conversar com alguém, por mais que seja um profissional, o CVV é uma alternativa de ajuda e motivação para essas pessoas.