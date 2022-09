Em Campo Verde, vacinação contra paralisia infantil segue até sábado

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Iniciada em agosto, a Campanha Nacional de Vacinação contra paralisia infantil (Poliomielite) chega ao fim nesta sexta-feira (30), com um índice de imunização bem abaixo do preconizado pelo Ministério da Saúde, que é de no mínimo 95% das crianças com idade entre 1 ano e quatro anos, 11 meses e 29 dias protegidas contra a doença.

Em Campo Verde, de acordo com a Vigilância Epidemiológica, até o início desta semana 73% do público alvo havia sido imunizado. Para aumentar esse índice, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu estender a vacinação até sábado (1), às 12h00, somente no PSF Araras 1, localizado na Rua São João Batista, no Jardim Campo Verde.

Apesar da prorrogação do prazo de vacinação, a orientação é para que os pais ou responsáveis que ainda não levaram as crianças para receberem a dose da vacina, procurem um dos PSF’s do município na sexta-feira, de 7h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00. A paralisia infantil é uma doença grave que pode causar a morte ou deixar sequelas irreversíveis.

Para que o maior número possível das crianças com menos de 5 e maiores de 1 ano pudessem ser imunizadas, a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Verde, por meio da Vigilância Epidemiológica, realizou diversas ações, como vacinação nas escolas e centros de educação infantis, salas de vacinação abertas durante todo o dia nos PSF´s, vacinação em horário estendido nas Unidades de Saúde, vacinação nos domicílios e na zona rural, entre outras.