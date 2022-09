Dupla é presa por torturar, em residência de Cuiabá, jovem suspeito de pertencer à facção rival

Segundo a polícia, o crime aconteceu depois que o jovem chegou à rodoviária da capital para buscar entorpecentes em uma boca-de-fumo do bairro onde a tortura aconteceu.

No local, ainda conforme a polícia, ele foi abordado por pessoas que diziam ser integrantes de uma facção criminosa e, após ser levado à casa, foi agredido com socos, pontapés e coronhadas de arma de fogo.

Os suspeitos foram localizados na mesma casa onde ocorreu o crime. Eles negaram as acusações, mas foram autuados pelos crime de tortura e integrar organização criminosa.

“Vamos, agora, dar continuidade às investigações com o objetivo de identificar e prender outras pessoas que participaram dos delitos. É importante ressaltar que a GCCO vem fazendo um trabalho de acompanhamento dessas facções criminosas, principalmente no tocante dessas modalidades criminosas praticadas no estado de Mato Grosso”, explicou o delegado Vitor Hugo Bruzulato Teixeira.