Dia 18 tem mateada na Praça

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Campo Verde tem na formação de seu povo, forte influência sulista. Grande parte de sua população é formada por migrantes que vieram de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul.

Por esse motivo, elementos da tradição gaúcha têm forte influência na formação cultural local. Uma delas é a mateada, onde os costumes do Sul podem ser relembrados ou descobertos por aqueles que não os conhecem.

Como forma de manter viva as tradições, no próximo dia 18 o Departamento de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte promove mais um evento do gênero na Praça São João Paulo II.

Esta será a 16ª Mateada Cultural com danças típicas, apresentações artísticas, muito chimarrão e também água gelada para o tererê. A erva-mate será distribuída gratuitamente. A mateada terá início às 14h30.