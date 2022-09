Delegado deve ouvir colega que trabalhava com bolsonarista que assassinou petista nesta segunda-feira

De acordo com o delegado, Rafael foi até um barracão pegar um machado e voltou até Benedito, que ainda estava vivo, e o acertou no pescoço, na tentativa de decapitá-lo.

O autor escondeu as armas do crime e foi andando até a cidade de Confresa, chegou ao hospital e solicitou atendimento médico, porque estava com um corte na mão e outro na testa. Ele alegou que tinha sido vítima de uma tentativa de roubo.

Os policiais encontraram a faca e o machado e outros elementos que apontavam para o suspeito no local do crime.

De acordo com a Polícia Civil, durante o interrogatório, Rafael disse que “nenhum concordava com a opinião do outro”. Ele chegou a gravar um vídeo do corpo da vítima e formatou o celular antes de entregar o aparelho para um amigo. Segundo a polícia, uma perícia está sendo feita para recuperar o registro no celular.