Cuiabá e mais 6 capitais recebem 5G a partir de segunda; lista

Do: MidiaNews

Segundo Anatel, Claro, a Tim e a Vivo deverão ter no mínimo oito estações de 5G ativadas na Capital

Cuiabá está na lista das sete capitais que tiveram liberação da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) para receber o 5G de 3,5 GHz.

Com a decisão da Anatel, Cuiabá poderá ativar as estações com a tecnologia a partir da próxima segunda-feira (19).

Além da Capital de Mato Grosso, fazem parte da lista Campo Grande, Aracaju, Boa Vista, Maceió, São Luís e Teresina. Elas somam-se a outras 15 capitais que já receberam a conexão nos últimos meses.

A decisão foi tomada pelo Gaispi (Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência), que se reuniu nesta quarta-feira (14) para deliberar os próximos passos da implantação do 5G no país.

Segundo a Anatel, até 28 de novembro, a Claro, a Tim e a Vivo deverão ter no mínimo oito estações de 5G ativadas em Cuiabá.

A meta definida pela agência para as operadoras é de uma antena de 5G a cada cem mil habitantes.

O cronograma do 5G sofreu atrasos devido à falta de equipamentos vindos da China, que decretou lockdown por causa de uma nova onda da pandemia de Covid-19.

Os equipamentos importados são filtros que evitam interferências. Por isso, num primeiro momento, a agência concedeu prazo até o final de setembro para que todas as capitais tenham antenas de 5G. Agora, o novo prazo é 28 de outubro.

Veja a lista das capitais com o 5G:

Aracaju

Brasília

Belo Horizonte

Boa Vista

Campo Grande

Cuiabá

Curitiba

Fortaleza

Florianópolis

Goiânia

João Pessoa

Maceió

Natal

Palmas

Porto Alegre

Recife

Rio de Janeiro

Salvador

São Luís

São Paulo

Teresina

Vitória