Cuiabá: com a força da chuva, forro do restaurante da UFMT cai

Em nota, a UFMT informou que já foram feitos os reparos no local e o atendimento no restaurante segue normalmente.

A Supervisão do Restaurante Universitário (RU) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Campus de Cuiabá, esclarece que, na noite dessa quarta-feira (28), uma parte do teto de um dos setores do RU sofreu rompimento devido à forte chuva que caiu sobre a cidade. Ninguém se feriu no incidente.