Costurando Sonhos forma primeira turma e projeto é apresentado a apoiadores

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Uma cerimônia realizada na unidade do CRAS do bairro Santa Rosa na noite de quinta-feira (1), marcou a formatura da primeira turma do Projeto Costurando Sonhos, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Campo Verde com apoio de empresas locais.

Na ocasião, o Projeto foi apresentado aos apoiadores, que receberam, cada um deles, uma sacola produzida pelas costureiras. Também foram entregues 20 das 600 sacolas que serão destinadas gratuitamente a famílias em vulnerabilidade social do município em atendimento ao que determina a Lei que criou o Projeto. Adolescentes do bairro Santa Rosa desfilaram durante a cerimônia de formatura utilizando as ecobags como acessórios.

O Projeto Costurando Sonhos, que proporcionou capacitação a 20 mulheres, foi implantado em abril de 2022 e tem como proposta produzir sacolas, chamadas de ecobags, tendo como matéria-prima lonas publicitarias já usadas e que seriam descartadas pelas empresas de comunicação visual. Além de proporcionar a inclusão produtiva e a inserção da mulher no mercado de trabalho, oportunizando a elas uma profissão, o projeto tem também um viés ecológico, pois reutiliza um material que na natureza leva 400 anos para se decompor.

“É como eu sempre digo: a gestão tem de ser inspiradora, e transformar a vida das pessoas é uma das nossas missões”, comentou o prefeito Alexandre Lopes. “E nesse momento nós tivemos a oportunidade de pegar 20 pessoas que estavam sem uma profissão definida e oportunizar a elas um curso de costureira. Agora elas não só vão ter condições de poder ter uma profissão como também se utilizarem dela para poder melhorar suas vidas”, observou o gestor.

Ele também destacou a parceria entre o Poder Público e a iniciativa privada, que, conforme enfatizou o gestor, “faz com que as coisas aconteçam. “O mais importante é que nós concluímos [o curso] com ótimo resultado. Isso é muito bom”, ressaltou.

Conforme destacou a primeira-dama e secretária municipal de Assistência Social, Rosilei Pereira Borges de Oliveira, a formatura da primeira turma de costureiras é a realização de um sonho. “O Projeto Costurando Sonhos, realmente, é um projeto de sonhos, onde você sonha em poder ensinar, em poder capacitar e conduzir essas mulheres para a tão sonhada independência financeira”, disse ela.

A secretária também lembrou que são as mulheres as primeiras a perceberem as necessidades da família e que, em muitos casos, as dificuldades do dia-a-dia as impedem de ter uma profissão e poder contribuir com a renda familiar.

“E hoje [elas] estão saindo daqui capacitadas para o ofício, tanto para o emprego local, [sendo] mão-de-obra para nossas empresas, como também para serem autônomas, mulheres empreendedoras. E é isso que nós da Assistência Social temos em mente quando desenvolvemos um projeto: qualificar essas pessoas para que elas tenham condições de trabalhar e que possam ter renda para que saiam dessa situação de vulnerabilidade. Esse é o nosso sonho e, graças a Deus, ele está sendo realizado. E tudo isso com grandes parceiros, que somaram forças e nos possibilitaram realizar esse projeto Costurando Sonho”, destacou.

Renato Tachinardi, Assessor Técnico do Instituto Mato-grossense do Algodão (IMA-MT), entidade que é uma das apoiadoras do Costurando Sonhos, ressaltou que o Projeto vai criar um ambiente favorável ao desenvolvimento do segmento de costura no município, que é grande produtor de algodão, produto que está diretamente ligado à cadeia têxtil. “O IMA é pertencente aos produtores de algodão de todo o estado e o recado é que tudo que a gente puder fazer para ajudar já foi dada a ordem. Então podem contar com o IMA”, disse ele.

Presidente do Centro Empresarial de Campo Verde, que é a união da Associação Comercial e da Câmara de Dirigentes Lojistas, Cláudia Teruel destacou a qualificação proporcionada pelo Costurando Sonho, uma vez que a falta de mão-de-obra qualificada, segundo ela, é uma das maiores dificuldades encontradas pelo empresariado local. “Eu quero parabenizar vocês que acreditaram no Projeto, os apoiadores e toda a Secretaria de Assistência Social, que se empenhou nisso. Essa união de todos os esforços deu esse resultado, que é a formação de vocês”, destacou.

Representando o Poder Legislativo, o vereador Sargento Sampaio elogiou a qualidade e a beleza das ecobags produzidas pelas costureiras, que, segundo ele, devido as características, é de fácil comercialização.

Empresário do setor de comunicação visual, Eduardo Lucio Carmo Silva afirmou que apoiar o Costurando Sonhos foi para ele motivo de satisfação e destacou que, além de qualificar profissionalmente os participantes, o Projeto deu uma destinação correta a um material que não tinha muita opção de descarte. “E agora eu fico muito satisfeito de ver que está sendo feito [com as lonas] esse trabalho por vocês”, disse ele.

Defensora Pública da Comarca de Campo Verde, Tânia Viseu comentou que é fundamental que o Município desenvolva políticas de capacitação destinada as mulheres para que elas possam ter uma atividade produtiva que lhes proporcione renda. “E serem, cada vez mais, orgulho para a família, para si mesma”, observou.

O que dizem as participantes

Maria Pereira da Cunha: “Costurar é uma coisa que eu amo e eu sempre tive vontade de aprender mais. Para mim [participar do Projeto] foi muito importante porque eu aprendi coisas que eu não sabia: fazer bolsa, que eu nunca tinha feito. Então, para mim, foi muito importante. Eu amo costurar”.

Simone do Vale Conceição: “Eu nunca tinha visto uma máquina de costura e hoje eu sei costurar. Hoje eu estou muito feliz porque já surgiu uma renda para mim. Eu consigo ter uma renda hoje para poder ajudar dentro da minha casa”.

Ilza Ribeiro dos Santos: “Para mim [o projeto] foi muito bom, aprendi fazer muitas coisas, aprendi a manusear essas máquinas que eu nunca tinha visto. Eu pretendo fazer um curso mais aprimorado e continuar costurando. Nosso projeto, daqui para frente é continuar costurando para ter uma renda”.

Também participaram da cerimônia de formatura da primeira turma do Projeto Costurando Sonhos, a vereadora Socorro dos Santos Souza e o vereador Silvio Eventos. Presidente da Associação de Moradores, Jacira Maria da Silva representou o bairro Santa Rosa.