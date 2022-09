Corpo de soldado do Exército é encontrado pelos bombeiros no fundo do Rio Paraguai

Por Alexia Schumacher, TV Centro América

O corpo do soldado do Exército, Cristian Gabriel Campos de Oliveira, de 22 anos, foi localizado, neste domingo (11), no fundo de um buraco no Rio Paraguai, de acordo com o tenente responsável pelas buscas, Adilson Martins.

Ele desapareceu no sábado (10), após mergulhar no rio junto com os amigos, em Cáceres, a 250 km de Cuiabá.