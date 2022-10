Conselho da Região Turística do Vale do São Lourenço realiza reunião de trabalho

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O Conselho da Região Turística do Vale do São Lourenço realizou mais uma reunião de trabalho na última quinta-feira (28) onde foram debatidos temas como a integração dos municípios que fazem parte da região e a realização de uma consultoria de formatação e consolidação da Rota Turística do Vale do São Lourenço.

Presidente do Conselho da Região e secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico de Campo Verde, Henrique Soares, organizou uma visita técnica para os conselheiros como forma de apresentar o turismo de negócio, que, segundo ele, tem se destacado em Campo Verde e também na região.

“Campo Verde tem liderado o tema de desenvolvimento incluindo o turismo como fator de integração intermunicipal e como diferencial de uma cadeia que engaja diversos segmentos geradores de renda e empregos nas cadeias rural, comercial, de serviços, gastronômico, industrial, ecológico, de aventura, de negócios e do agro”, destacou Henrique Soares.

Conforme enfatizou Henrique Soares, o Vale do São Lourenço é uma região onde há vários roteiros com atrativos naturais. Esses atrativos, segundo ele, após serem formatados e regulamentados, podem se tornar um dos destinos mais disputados de Mato Grosso. “Podendo ser até do Brasil, pois a experiência de vivenciar ao mesmo tempo a tecnologia do agro com as belezas naturais é o que destaca nossa região”, observou ele.

Participaram da reunião, representantes dos municípios de Campo Verde, Dom Aquino, São Pedro da Cipa, Jaciara e também representantes do SEBRAE/MT.