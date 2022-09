Condenado pelo estupro do filho em MT é preso em Goiás

Do: MidiaNews

Foram necessárias aproximadamente 60 horas de buscas e diligências no Estado vizinho

Um homem foragido da Justiça de Mato Grosso por estupro de vulnerável, cometido contra seu próprio filho, teve o mandado de prisão cumprido, na sexta-feira (9), em Goiás.

A prisão foi resultado de uma ação conjunta da Polícia Civil de Mato Grosso e da Polícia Militar de Goiás.

O suspeito, de 38 anos, foi condenado a 15 anos de prisão pela prática de reiterados abusos sexuais contra o próprio filho, na época com nove anos de idade.

A prisão do foragido ocorreu em uma ação conjunta do Núcleo Regional de Inteligência de Confresa, Delegacia de Sao Jose do Xingu, Agência Local de Inteligência de São Miguel do Araguaia (GO) e Batalhão Rural da Polícia Militar de Nova Crixás (GO).

A ação faz parte da Operação Amón deflagrada para cumprimento de mandados de prisão contra pessoas foragidas.

Com informações sobre o paradeiro do foragido, a Polícia Civil de Mato Grosso entrou em contato com a equipe da Polícia Militar de Goiás, que deflagrou uma operação na cidade de Nova Crixás, e resultou no cumprimento do mandado de prisão do procurado.

Foram necessárias aproximadamente 60 horas de buscas e diligências, sendo o suspeito localizado em uma propriedade rural, no município onde teve a ordem de prisão cumprida, sendo colocado à disposição do Poder Judiciário.

O nome da Operação Amón, tem origem grega, que quer dizer “o oculto”, “o escondido”.