Com avaliação positiva, “Setembro Amarelo” será encerrado com “tarde da beleza”

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O psicólogo do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Verde, Orivaldo Sales Filho, avaliou de forma positiva as ações realizadas durante a campanha “Setembro Amarelo”, que tem como objetivo, despertar na população a importância da prevenção ao suicídio.

“Primeiro porque segue sendo realizado a assistência e o tratamento das pessoas que já adoeceram”, pontuou Sales. “E segundo porque tivemos uma série de ações que foram preventivas”, ressaltou.

Entre as ações, ele destacou a realização de “pit stop” na Avenida Brasil, quando foram distribuídos e adesivados carros com orientações sobre a prevenção ao suicídio e a realização de palestras em empresas, escolas, fazendas; para professores, alunos, profissionais da saúde, além dos plantões psicológicos.

Para “fechar” o “Setembro Amarelo”, Sales informou que a Secretaria de Saúde, por meio do CAPS, realiza na próxima quarta-feira (28), a “Tarde da Beleza”, destinada às mulheres.

Conforme informou Sales, elas terão acesso a maquiagem, manicure, corte de cabelo e outras ações que visam melhorar a autoestima.

“A Tarde da Beleza será oferecida para aquelas pacientes com transtornos mentais graves e persistentes, que estão com a autoestima abalada e que veem, nesse momento, uma oportunidade de melhorar a autoestima, de cuidar. Pacientes que talvez nunca tiveram condições de terem acesso a esses tratamentos de beleza e, com a ‘Tarde da Beleza’”, terão.

O psicólogo destacou que a “Tarde da Beleza” será realizada com apoio de parceiros que atuarão voluntariamente no embelezamento das participantes.