Centro Cultural realizou curso sobre técnicas teatrais

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O Centro Cultural de Campo Verde, vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte, realizou na última semana um curso sobre técnicas de iluminação, direção e sonoplastia teatral.

O curso, realizado entre os dias 21 e 23, reuniu 13 participantes, todos professores das redes municipal, estadual e particular de ensino.

As aulas foram ministradas por Sérgio Carvalho, que falou sobre iluminação teatral, com o tema “Um olhar da direção”. Charles Pierre, dissertou sobre direção, com o tema “A contribuição do fazer artístico em sala de aula na construção de um espetáculo teatral”; Edson Ribeiro e Lucas Lion falaram sobre sonoplastia no teatro. O tema abordado pelos dois foi “Quando a técnica encontra com a criatividade”.

De acordo com o supervisor de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte, Charles Pierre, o curso foi uma espécie de preparação para o XV Festival de Teatro de Campo Verde, que será realizado entre os dias 21 e 25 de novembro, no auditório do Centro Empresarial de Campo Verde.