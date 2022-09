Cartório eleitoral alerta para mudança dos locais de votação

Em Campo Verde, sessões tradicionais de votação não serão usadas na eleição do próximo dia 2 de outubro. Com isso os eleitores foram remanejados para outros locais.

De acordo com a Justiça Eleitoral, as mudanças foram necessárias porque os prédios estão em reforma ou por outro motivo.

Com a mudança, os eleitores que votam na Escola Estadual Waldemon Moraes Coelho, localizada na região central da cidade, votarão na Escola Municipal Professora Áurea Gonçalves Marqueti, no residencial Green Ville.

Houve mudança também para os eleitores que votam na Escola Estadual Monteiro Lobato, no bairro Jupiara, que tiveram a sessão de votação transferida para o Centro Educacional Paulo Freire, no Jardim Campo Verde. Os eleitores que votam na Escola Estadual Jupiara, exercerão o direito de escolher os novos governantes no Núcleo Avançado do IFMT, no Residencial Belvedere.

Está sem o título, como votar?

De acordo com o Cartório da 12ª Zona Eleitoral de Campo Verde, o eleitor que no dia 2 não estiver com o título em mãos, poderá exercer o direito do voto usando outro documento, desde que não esteja com pendências junto à Justiça Eleitoral.

De acordo com o Cartório, documentos oficiais com foto, como Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação e Carteira de Trabalho, podem ser apresentadas nas sessões eleitorais em substituição ao título de eleitor. A CNH ou a o RG digitais também poderão ser utilizados pelos votantes, assim como carteiras funcionais com fotos e reconhecidas por Lei.