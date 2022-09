Campo Verde gerou 1.620 empregos nos primeiros 7 meses de 2022

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

De acordo com os números do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério do Trabalho e Emprego (CAGED), Campo Verde apresentou um saldo de 1.620 novos empregos com registro em carteira criados nos primeiros 7 meses de 2022.

Esse número é 10,35% maior que o registrado no mesmo período de 2021, quando o saldo foi de 1.468 novos empregos.

Em julho de 2022, de acordo com o Novo CAGED, Campo Verde apresentou um saldo de 610 novos postos de trabalho criados, muito acima dos números de junho, quando o saldo foi de 136 novos empregos.

Ainda de acordo com o Novo CAGED, o setor agropecuário foi o que apresentou melhor desempenho entre janeiro e julho de 2022, com 494 admissões, 198 demissões e um saldo de 296 empregos gerados. A indústria aparece em seguida com 328 contratações, 73 desligamentos e um saldo de 255 empregos. No mesmo período, o comércio teve 264 contratações contra 204 demissão, desempenho que resultou em um saldo de 60 novos empregos. A construção civil contratou nos primeiros sete meses do ano 28 trabalhadores e demitiu 24, ficando com um saldo de apenas 4 empregos criados. O setor com o pior desempenho no período foi o de serviços, com 146 contratações, 151 demissões e um saldo negativo de menos 5 empregos.