Campo Verde é destaque em Mato Grosso na avaliação do IDEB

O Ministério da Educação divulgou na última semana os números do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), referentes a 2021. Campo Verde apresentou bons resultados e se destacou entre os municípios de Mato Grosso, tanto nos anos inicias (1° ao 5°), como nos anos finais (6° ao 9°).

Levando em conta que 2021 foi um ano atípico devido a Covid-19, onde na maioria dos municípios, muitas escolas permaneceram fechadas para evitar a propagação do vírus, os resultados alcançados por Campo Verde ganham mais expressividade e demonstram que as ações adotadas pela Secretaria Municipal de Educação durante o período pandêmico, como as aulas híbridas (presenciais e on-line), favoreceram a aprendizagem dos alunos.

Secretária municipal de Educação, Simoni Pereira Borges, agradeceu o trabalho desenvolvido pelos profissionais da Educação durante a pandemia. “Eu tenho certeza de que esse trabalho está sendo evidenciado nos resultados”, ressaltou.

Simoni também lembrou que a pandemia, de uma forma geral, interferiu negativamente na aprendizagem dos alunos, no entanto, Campo Verde soube lidar com o momento e se destacou na avaliação do IDEB. “Crescemos nas nossas pontuações tendo em vista todo esse esforço da equipe em entender a necessidade de retornar às atividades, de entender a necessidade de fazer educação com dedicação”, disse ela.

De acordo com os números do IDEB, nos anos finais, Campo Verde saiu da 7ª colocação em 2019 entre os municípios de Mato Grosso, para o primeiro lugar em 2021, com um índice de 5.6.

Nos anos iniciais, Campo Verde também apresentou avanços e melhorou sua posição no ranking estadual. Em 2019, o município tinha o quarto melhor índice de Mato Grosso. Em 2021, passou a ocupar a 3ª colocação, com um índice de 6.2.

O prefeito Alexandre Lopes de Oliveira comemorou os avanços e também enalteceu o trabalho dos professores e a compreensão dos pais durante o período de pandemia da Covid-19. Ele enfatizou que os números são importantes pois colocam Campo Verde em destaque no cenário estadual e parabenizou os profissionais da educação pelo trabalho desenvolvido.

“A Educação é o principal instrumento de transformação e nós temos isso como um dos nossos pilares”, disse o prefeito. “E quando nós temos um mecanismo que nos permite mensurar por meio de notas todo o ensino, e Campo Verde foi contemplado dessa maneira, é mérito dos profissionais e também da comunidade escolar como um todo”, avaliou. “Os pais e os alunos também fazem parte desse resultado”, continuou. “E o principal de tudo isso é sabermos que estamos no caminho certo”, acrescentou. “Para nós, é muito gratificante, ficamos muito alegres e cada vez mais inspirados para fazermos com que a nossa educação seja tocada com excelência”, completou.