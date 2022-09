Camionete vai reforçar frota do setor de iluminação pública da secretaria de Obras

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Prefeitura de Campo Verde adquiriu mais uma camionete para o setor de iluminação pública da secretaria municipal de Obras.

O veículo, um Toyota Hilux, adquirido com recursos próprios e equipado com braço elevador de 8 metros, foi entregue na manhã desta sexta-feira (2) e vai proporcionar mais agilidade nos deslocamentos e, consequentemente, mais rapidez no atendimento à população.

De acordo com a secretaria de Obras, a nova camionete será utilizada, principalmente, na troca de lâmpadas na área urbana.

Lâmpadas de LED

Conforme informou a Secretaria Municipal de Obras, desde 2020 mais de 2.500 lâmpadas de vapor de sódio foram substituídas por luminárias de LED, mais potentes e que consomem menos energia.

A troca, que se estenderá por toda a cidade, contemplou até agora os bairros: Jardim Cuiabá, Residencial Santa Rosa, Jardim América, Recanto dos Pássaros I e II, Cidade Alta I e II, São Miguel, Bordas de Lago I e II, além das principais avenidas.