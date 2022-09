Caminhada, teatro e entrega de certificados marcaram o fim da campanha Agosto Lilás em Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

As Secretarias de Assistência Social e de Apoio à Segurança Pública de Campo Verde, como forma de reconhecimento e de agradecimento, fizeram na noite de quarta-feira, a entrega de certificados a empresas que apoiaram a campanha “Agosto Lilás”, encerrada hoje.

Durante o mês de agosto, quando foram realizadas diversas ações de conscientização contra a violência doméstica, um grande número de empresas decorou vitrines e fachadas com a cor da campanha, fortalecendo ainda mais o chamamento para a necessidade de ser pôr fim à violência contra a mulher e pelo cumprimento da Lei Maria da Penha.

Durante a tarde de quarta-feira foi realizada uma caminhada pelas ruas da cidade como forma de chamar a atenção para a importância da conscientização sobre o tema. Com faixas, balões e usando roupas lilases, um grupo formado por mulheres e homens percorreu as Avenidas São Lourenço e Brasil até a Praça São João Paulo II, onde houve concentração e distribuição de panfletos.

Também à noite foi encenada, no Auditório do Centro Empresarial, a peça teatral Confeiteiras, pelo grupo Gambiarra, formado por alunos da escolinha de teatro da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. A temática da peça remete ao “Agosto Lilás”.

O encerramento da campanha Agosto Lilás contou com a presença do prefeito Alexandre Lopes, da vice-prefeita e secretária de Saúde Edna Queiroz, da vereadora Socorro dos Santos Souza, da secretária de Apoio à Segurança Viviane Bernardino, da secretária de Assistência Social e primeira-dama Rosilei Pereira Borges de Oliveira, do Tenente M. Silva, do Corpo de Bombeiros, do delegado de Polícia Civil Philipe de Paula da Silva Pinho e da representante da OAB Daiane Fernandes Caetano.

Rede de Apoio

Em Campo Verde, as mulheres vítimas de violência doméstica contam com uma rede de apoio formada pela Polícia Civil, CREAS, CRAS, Secretaria de Assistência Social e pela Polícia Militar através da Patrulha Maria da Penha.

À Polícia Civil cabe fazer o registro da ocorrência, que pode ser de forma presencial ou on-line. CREAS, CRAS e Secretaria de Assistência Social oferecem acolhimento e amparo, com o acompanhamento das vítimas e o encaminhamento para atendimento especializado. Por sua vez, a Patrulha Maria da Pena garante o cumprimento da Lei de proteção às mulheres.

Para denunciar os casos de violência, as mulheres contam também com o Disque 180, Disque 100, e o telefone da Polícia Militar, 190. Têm também à disposição o telefone da Patrulha Maria da Penha – (66) 99606-9190, e os telefones da Secretaria Municipal de Assistência Social – (66) 3419-1416, e da Polícia Civil – (66) 3419-1276.