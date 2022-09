Brinquedo que simula elevador despenca com violência e deixa três feridos no litoral de SP

Em nota, a Prefeitura de Itanhaém informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros foram acionados para atender as vítimas do acidente no parque de diversões, localizado na Avenida Jaime de Castro. A administração municipal informou, ainda, que o parque foi lacrado para evitar novos acidentes envolvendo o brinquedo. (leia abaixo)

Todos foram encaminhados ao Hospital Irmã Dulce, na cidade vizinha Praia Grande (SP). Na unidade de saúde, segundo a administração municipal, os três passaram por tomografia e foram avaliados por um traumatologista. Mãe e filho tiveram fraturas conservadoras na L2, vão ter que usar colete e foram liberados para seguir com o tratamento em casa.