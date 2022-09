Aparelhos de ar-condicionado são instalados no C. E. Paulo Freire

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Além de um bom conteúdo pedagógico, o conforto e o bem-estar dos alunos, dos professores e dos demais servidores, contribui de forma significativa para um melhor aprendizado e desenvolvimento das atividades escolares.

Com essa visão, a Administração Municipal de Campo Verde, atendendo a uma antiga reivindicação da clientela escolar, está climatizando com recursos próprios e também do FUNDEB, todos os ambientes do Centro Educacional Paulo Freire.

Nesta quarta-feira, 14 aparelhos foram instalados e ligados nas salas da Educação Infantil e mais 15 estão sendo instalados e serão ligados na próxima semana nas salas onde estudam os alunos do 5° ao 9° ano. Outros 14 aparelhos já foram instalados no setor administrativo da unidade escolar.

“Sabemos que não é fácil permanecer em um local abafado e com alta temperatura. E sabemos também que, tanto os alunos quanto os professores e funcionários merecem um espaço climatizado e confortável”, comentou a secretária municipal de Educação, Simoni Pereira Borges. “Por isso a realização desse investimento”, completou.

O Centro Educacional Paulo Freire, que faz parte da Rede Municipal de Ensino de Campo verde, atende 1.278 alunos com idade de 4 a 10 anos.

A secretária Simoni Borges adiantou que a meta da Administração Municipal é equipar 100% das escolas da Rede Municipal com aparelhos de ar-condicionado.