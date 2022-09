Alunos do Instituto Flauta Mágica se preparam para apresentação no Festival de Cinema de Miami

“Nós já tocamos nos maiores santuários da música universal. Por exemplo, Mozarthaus, no Museu de Viena, onde gravamos o nosso DVD. Em 2018, fomos convidados a tocar na Disney no Dia das Crianças. Crianças que não têm essa tradição de ganhar um presentinho e, no Dia das Crianças, o presente foi ir para a Disney”, relembra o criador do projeto, o músico Gilberto Mendes.

Oportunidades inspiradoras para uma garotada de coração sonhador e cheia de talento para mostrar.

“Eu nunca tinha saído nem do estado de Mato Grosso e, agora, estou com essa oportunidade incrível de conhecer outro país, ainda mais os Estados Unidos, que é um país bem difícil de acessar, ainda mais hoje com o dólar tão caro e tudo mais. Aqui dentro do instituto, a gente tem essa oportunidade”, conta o aluno Herllan Almeida da Silva, de 20 anos, 11 deles no projeto.

Tão perto da viagem, a ansiedade faz parte da rotina.

“A ansiedade está a mil, estou muito ansiosa. Não vejo a hora”, confessa a aluna Amanda Cristina da Silva Cruz, de 17 anos.