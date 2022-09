Aluna golpeada no pescoço em escola deixa UTI e pode receber alta em breve

Do: Olhar Direto

A jovem de 19 anos golpeada no pescoço durante briga em sala de aula na Escola Estadual de Desenvolvimento Integral da Educação Professor Antônio Cesário de Figueiredo Neto, em Cuiabá, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e segue internada em leito comum do Hospital Municipal (HMC). A suspeita de 22 anos segue foragida.

A jovem teve lesão na região da artéria subclávia e precisou ser intubada na UTI por conta do procedimento cirúrgico realizado na terça-feira (13). Os médicos estão otimistas com a recuperação da vítima e ela poderá receber alta em breve.

De acordo com a Secretaria Estadual de Educação (Seduc), somente a perícia e a autora poderão esclarecer qual arma usada para cometer o crime. A informação inicial era do uso de faca. Posteriormente, testemunhas disseram que a agressora usou uma caneta.

Em entrevista ao Olhar Direto, a diretora da escola Fabiana Elaine Ferreira de Melo explicou que as duas alunas discutiram por motivos externos. Inicialmente, a briga foi apenas verbal e uma das professoras da escola tentou intervir na situação.

“Nesse momento houve a agressão. Depois, a professora me procurou, enquanto gestão, para que pudesse tomar as providências, para que pudéssemos socorrer a vítima. A única preocupação que nós tínhamos era com essa estudante que estava ferido”. A profissional que tentou impedir os golpes na vítima tirou licença de uma semana.

Imagens feitas por alunos da unidade que presenciaram a briga mostram sangue espalhado por um dos corredores da escola.

Tanto a professora quanto os estudantes que presenciaram a briga receberão atendimento psicológico de profissionais da secretaria estadual de Educação (Seduc).