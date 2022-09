Água de cachoeira tingida em chá revelação em MT não apresenta alterações, segundo Sema; responsável pelo evento será autuado

Por g1 MT

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (Sema-MT) informou nesta terça-feira (27) que as amostras coletadas na Cachoeira Queima-Pé, em Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá, onde foi realizado o chá revelação que tingiu a água de azul, não apontaram alterações na qualidade da água, em parâmetros físicos, como cor e odor, ou mortandade da fauna.

Porém, como houve, conforme o estado, “conduta em desacordo com a legislação”, o responsável pelo evento será autuado por “lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou atos normativos”, de acordo com o decreto federal nº 6.514/2008.

As multas e penalidades serão definidas após laudo técnico elaborado pelo órgão ambiental, que irá identificar a dimensão do dano decorrente da infração e em conformidade com a gradação do impacto.

Ele compareceu na sede da secretaria em Tangará da Serra e prestou esclarecimentos, segundo a Sema-MT. Ele estava acompanhado de advogada e, segundo o órgão, afirmou que familiares foram os responsáveis por lançar o produto que coloriu a água e que ele não sabia que tal fato aconteceria. O material utilizado para tingir a água não foi informado pelo órgão.

O g1 tentou contato por telefone com um dos responsáveis pelo chá revelação na tarde desta terça-feira (27), mas as ligações não foram atendidas.