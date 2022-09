Administração Municipal empossa novos servidores

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Administração Municipal de Campo Verde deu posse nesta quarta-feira a seis novos servidores. As portarias com as nomeações foram assinadas nesta tarde pelo prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, em cerimônia realizada no Paço Municipal prefeito Onescimo Prati.

Foram empossadas três professoras, uma advogada, um fiscal e um eletricista, aprovados em concurso público realizado em 2019. O prefeito Alexandre Lopes de Oliveira desejou boas-vindas aos novos empossados e enfatizou que, com o crescimento de Campo Verde é necessário um número maior de servidores para que o Município possa dar conta das demandas.

Os novos servidores são as professoras Islaina dos Santos Brito, Jucivani de Jesus Ferreira e Patrícia Fernandes Rodrigues da Mota; o eletricista Wagner dos Santos; a advogada Aparecida Chiodi e o fiscal Edemir Martins Folha.