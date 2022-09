ACS participam de curso de capacitação

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Agentes Comunitárias de Saúde de Campo Verde participam hoje e amanhã de um curso de capacitação que está sendo realizado no Plenarinho da Câmara de Vereadores.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, mais de 100 ACS estão participando do curso. Os temas que serão trabalhados durante o evento estão diretamente ligados ao trabalho desenvolvido no dia a dia pelas Agentes e serão abordados por médicos, dentistas e enfermeiras da própria Secretaria Municipal de Saúde.

Conforme pontuou a secretária municipal de Saúde e vice-prefeita Edna Queiroz da Silva, a capacitação visa preparar as ACS de uma forma que elas possam oferecer à população, um atendimento com cada vez mais qualidade.