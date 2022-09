A vida é a melhor escolha”; começa a campanha “Setembro Amarelo”

Todos os anos, milhares de pessoas no Brasil e no mundo, numa atitude extremada, dão fim à própria vida. Os motivos que levam a isso são os mais variados: depressão, dependência química, problemas familiares, dificuldades financeiras, entre outros.

No Brasil, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 32 pessoas cometem suicídio por dia. Esse número é maior que as mortes causadas pela AIDS ou pelo câncer.

Com o objetivo de evitar o suicídio e dar apoio às vítimas em potencial, foi criado no Brasil em 2014 a campanha “Setembro Amarelo”, mês em que são desenvolvidas diversas ações que visam a conscientização sobre o problema.

Este ano o lema da Campanha é: “A vida é a melhor escolha”. Em Campo Verde, a programação elaborada pela Secretaria Municipal de Saúde prevê uma série de ações.

No dia 8, no Plenarinho da Câmara, às 8h00, será realizado um seminário com o psiquiatra do Centro de Atenção Psicossocial da Secretaria Municipal de Saúde Jairo Souza Júnior. No dia 15, está programada a realização de panfletagem nas ruas e avenidas da cidade e no dia 28 acontecerá a “tarde da beleza” com os pacientes do CAPS.

Sinais

De acordo com o psicólogo do CAPS, Orivaldo Sales Filho, pessoas com tendências suicidas emitem sinais que devem ser observados por aqueles que convivem com elas. “O grande desafio é a empatia”, observa. “Compreender que aquele ser humano, quando ele está falando de morte ele está desejando acabar com a angústia que sente, ou seja, silenciar aquelas “vozes” perturbadoras que estão na mente dele e que faz com que ele sinta vontade de sumir”, completa.

O psicológico alerta que falas como “ah! eu tenho vontade de dormir e não acordar mais”; “eu tenho vontade de sumir e não voltar mais” e a automuitilação (comportamento frequente entre adolescentes), são sinais que indicam desejos suicidas.

Acolhimento e apoio

Nesses casos, quem convive com pessoas que têm esse tipo de comportamento deve oferecer acolhimento e apoio e mostrar que existem outras formas de aliviar a angústia, que podem ser, de acordo com o psicólogo, a terapia, a psicoterapia individual ou em grupo e até mesmo o uso de medicação indicada por médicos da área de saúde mental.

“É preciso mostrar que existem outras soluções e que a vida a vida é a melhor escolha”, observa Orivaldo Sales Filho. “O que a gente precisa fazer, além de estar atentos para identificar os sinais, é sugerir novas alternativas de cuidados”, completa.

Em Campo Verde, conforme destacou o psicólogo, existe uma rede formada pelos PSF´s, Hospital Municipal (em caso de emergência) e o CAPS, onde quem sofre com tendências suicidas, pode buscar apoio. Além disso o Centro de Valorização da Vida (CVV), mantém um serviço de apoio 24 horas por dia através do telefone 188. No site www.setembroamarelo.com, podem ser encontradas todas as informações sobre a campanha e as ações que serão desenvolvidas durante o mês de setembro.