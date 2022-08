Vítimas reagem a assalto, tomam armas e amarram ladrões em MT

Do: MidiaNews

Violentos, os criminosos chegaram atirando em uma fazenda em Cáceres, mas foram presos pela PM

Quatro criminosos, com idades entre 23 e 71 anos, foram presos na tarde de quarta-feira (10), após invadirem e tentarem roubar uma fazenda em Cáceres (217 km de Cuiabá). As vítimas conseguiram fugir e, com a ajuda de vizinhos, tomaram as armas dos bandidos e os amarraram até a chegada da Polícia.

De acordo com o registro, a PM foi acionada às 15h pelas próprias vítimas. A mensagem dizia que um roubo estava em andamento, em uma fazenda chamada Matão.

A vítima, uma mulher de 24 anos, relatou que estava trabalhando normalmente quando foi surpreendida pelos criminosos. Conforme a mulher, eles já chegaram atirando. Ninguém foi atingido.

Eles conseguiram fugir e se abrigarem em uma residência. Com a ajuda de vizinhos, retornaram e conseguiram desarmar os criminosos. Em seguida, os amarraram até a chegada da Polícia.

Quando os militares chegaram, os criminosos estavam detidos. Eles foram presos e, com eles, a PM apreendeu duas armas, sendo uma calibre 9mm e outra .38, que estavam municiadas.

Diante dos fatos, eles foram levados para o Cisc. Polícia Civil investiga o caso.