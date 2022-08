Vagas de emprego para esta sexta-feira (05)

O SINE (Sistema Nacional de Emprego) em Campo Verde, está disponibilizando mais de 10 vagas: são diversas oportunidades para quem está à procura de emprego.

Segundo a coordenadora Jéssia Moreli, esta semana estão sendo disponibilizadas mais de 10 vagas de empregos, para várias funções.

Os interessados devem se dirigir até o SINE, lá será efetuado um cadastro, que posteriormente será enviado as empresas solicitantes, que farão a seleção e a futura contratação.

RELAÇÃO DE VAGAS DISPONIVEIS NO SINE DE CAMPO VERDE. ATENDIMENTO DAS 07H AS 11H E 13H AS 17H.

Açougueiro 2 Ajudante de estruturas metálicas 1 Ajudante de serralheiro 1 Apontador de obras 1 Armador de ferragens na construção civil 1 Assistente de engenharia (construção civil) 1 Atendente balconista 2 Auxiliar administrativo 1 Auxiliar de faturamento 1 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza industrial 1 Auxiliar de limpeza – Zeladora 1 Auxiliar de linha de produção 3 Auxiliar de pintor de automóveis 1 Babá 1 Balconista 1 Carpinteiro 1 Consultor de vendas 1 Costureira em geral 1 Cozinheiro geral 1 Eletricista de instalações (veículos e maquinas agrícolas) 2 Eletricista de veículos de máquinas operatrizes 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Garçom 1 Gerente administrativo – Fazenda 1 Greidista 1 Lavador de veículos 1 Mecânico de automóvel 1 Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 1 Mecânico de motocicletas 1

Montador de estruturas metálicas 1 Motorista de caminhão categoria D 2 Motorista de caminhão categoria E 1 Motorista de caminhão 15 Motorista entregador 3 Serviços Gerais – Madeireira 6 Serviços Gerais – Metalurgica 6 Serviços Gerais- Refrigeração 1 Serviços Gerais – Linha de produção agua mineral 2 Serviços Gerais – Fazenda em Planalto da Serra 5 Operador de caixa 1 Operador de empilhadeira – fazenda 7 Operador de empilhadeira 1 Operador de escavadeira 3 Operador de máquina agrícola 1 Operador de pulverizador 1 Operador de pá carregadeira 1 Operador de rolo compactador 5 Pedreiro 7 Repositor de mercadorias 2 Representante técnico de vendas 1 Servente de obras 2 Servente de pedreiro 6 Soldador 3 Técnico agrícola 2 Técnico de telecomunicações (telefonia) 4 Técnico em segurança eletrônica 1 Técnico em segurança do trabalho 1 Vaqueiro 3 Vendedor externo 3 Vigia rural 2

Vagas podem sofrer alterações de Status à qualquer momento.

Trabalhador, você também poderá verificar as vagas disponíveis pelo posto do SINE / CAMPO VERDE através dos endereços http://maisemprego.mte.gov.br, https://empregabrasil.mte.gov.br, https://novo.campoverde.mt.gov.br/vagas/ aplicativo SINE fácil, em nossa página no facebook (SINE CAMPO VERDE) no site da prefeitura municipal de Campo Verde. Para mais informações enviar mensagem no whatsapp (66) 99656-9279.