UAB/CV oferece curso de Bacharelado em Administração Pública EAD

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O polo da Universidade Aberta do Brasil em Campo Verde está com inscrições abertas para o curso de Bacharelado em Administração Pública. As inscrições, que começaram no dia 29 de agosto, podem ser feitas até o dia 15 de setembro pelos sites www.ufmt.br/ingressoead ou www.concursos.ufmt.br.

O curso, de acordo com a coordenação do polo da UAB, é destinado exclusivamente a agentes públicos efetivos ou temporário de qualquer uma das esferas de governo: municipal, estadual ou federal.

Com duração de 4 anos e ofertado de forma gratuita, o curso será ministrado a distância, com alguns encontros presenciais. O valor da inscrição para o processo seletivo tem um custo de R$ 90.

De acordo com o edital número 15/2022 – PROEGU/UFMT, estão sendo disponibilizadas 30 vagas e a seleção será feita por meio de prova de redação online.

Mais informações podem ser obtidas pelos sites www.ufmt.br/ingressoead ou www.concursos.ufmt.br ou ainda pelo telefone (66) 3419-4005. O polo da UBB em Campo Verde funciona anexo ao Centro Educacional Paulo Freire, na Avenida Ayrton Senna, 1201, no Jardim Campo Verde I.