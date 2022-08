TSE cassa mandato de deputado federal de MT Neri Geller e declara inelegibilidade por oito anos

Por g1 MT

Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou o diploma do mandato do deputado federal por Mato Grosso Neri Geller (PP) e declarou inelegibilidade dele por 8 anos. De acordo com a assessoria de imprensa do parlamentar, o setor jurídico está analisando a decisão.

A votação ocorreu nesta terça-feira (23). A decisão pode comprometer a candidatura de Neri nestas eleições, já que ele é candidato ao Senado Federal. No entanto, deve haver desdobramentos.