Taxas de embarque na rodoviária de Cuiabá aumentam 19,6%

“Define que as novas tarifas básicas aprovadas deverão ser fixadas como teto tarifário, ficando a critério da empresa a cobrança de tarifas com valores inferiores à tarifa teto, desde que não resulte em futuros pleitos compensatórios para possível recuperação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e sob autorização desta agência”, explica o documento.