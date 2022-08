Seis homens cercam carro, disparam 50 vezes e matam 2 em MT

Do: MidiaNews

Duplo homicídio aconteceu na noite de quinta-feira em um bairro de Tangará da Serra

Encapuzados, pelo menos seis criminosos cercaram um carro e executaram dois homens na noite desta quinta-feira (03), em Tangará da Serra (distante a 240 km de Cuiabá).

As vítimas foram identificadas como Jonathan Gouveia da Silva, de 28 anos, e Antonio Marcos Rodrigues de Araujo e Silva, de 35.

No local, a perícia encontrou ao menos 50 cápsulas deflagradas.

O crime aconteceu por volta das 23h30, no Bairro Planalto. As vítimas estavam dentro de um Saveiro Cross. Uma terceira pessoa sobreviveu após sair do veículo e se esconder em uma residência.

De acordo com o registro da Polícia Civil, a testemunha sobrevivente relatou que veio de Cuiabá junto com Jonathan e que Antonio teria ido buscá-los na rodoviária. Ao chegarem próximos à casa de Antonio, dois carros, sendo um Ônix e um Siena, os cercaram.

Ainda conforme a testemunha, de cada veículo saíram três criminosos encapuzados e armados. Eles dispararam contra Jonathan e Antonio, que estavam nos bancos da frente. Como ela estava atrás, conseguiu sair do carro e se esconder dentro de uma casa.

Após cometerem o duplo homicídio, os assassinos fugiram.

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, ao chegar, apenas constatou a morte dos rapazes.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) isolou a área e, no local, encontrou aproximadamente 50 cápsulas de diferentes calibres.

Caso foi registrado e está sendo investigado pela Polícia Civil. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.