Secretaria de Saúde inicia campanha de imunização contra polio e multivação

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Verde iniciou a campanha de multivacinação e de imunização contra a poliomielite.

O público alvo da vacinação contra a poliomielite (paralisia infantil) são as crianças com mais de um e com menos de cinco anos. A meta é imunizar 95% desse público alvo.

A multivacinação, de acordo com a Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, visa regularizar a situação vacinal das crianças e adolescentes com menos de 15 anos.

De acordo com o Ministério da Saúde, durante a campanha de multivacinação estarão disponíveis para as crianças, imunizantes contra Hepatite A e B; Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente; VIP (Vacina Inativada Poliomielite); VRH (Vacina Rotavírus Humano); Meningocócica C (conjugada); VOP (Vacina Oral Poliomielite); Febre amarela; Tríplice viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba); Tetraviral (Sarampo, Rubéola, Caxumba, Varicela); DTP (tríplice bacteriana); Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).

Para adolescentes serão disponibilizadas as vacinas contra HPV; dT (dupla adulto); Febre amarela; Tríplice viral; Hepatite B, dTpa e Meningocócica ACWY (conjugada).

Coronavírus – Conforme informou a Secretaria Municipal de Saúde, durante a campanha de vacinação contra a pólio e a campanha de multivacinação, será realizada paralelamente a imunização contra a covid-19. “A vacina contra o coronavírus pode ser administrada de maneira simultânea ou com qualquer intervalo com as demais vacinas do calendário nacional de vacinação na população com idade a partir de 3 anos”, explicou Cristiane Simões.

Ela também explicou, que, de acordo com a Vigilância Epidemiológica do Município, a vacina Meningo C será substituída pela quadrivalente Meningocócica ACWY na imunização de crianças a partir de 9 anos. A troca, segundo Cristiane Simões, vai aumentar a proteção específica contra doenças meningocócicas nesse público.

“Se você é pai, mãe e responsável por crianças e adolescentes, leve-os a uma unidade básica de saúde (UBS) para colocar a vacinação em dia”, pediu a gerente de Vigilância em Saúde. “Contamos com sua atenção para manter nosso município e o país livres de doenças potencialmente graves, que podem levar à morte ou deixar sequelas. Está em suas mãos esse cuidado com os seus filhos”, completou.

Para saber mais sobre vacinação, fale com os profissionais de saúde das UBS ou acompanhe a rede social da Secretaria de Saúde de Campo Verde (@saudecampoverde), ou acesse o site oficial do município www.campoverde.mt.gov.br.