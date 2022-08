Secretaria de Obras inicia fresagem do pavimento em ruas da cidade

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Garantir o trânsito de veículo de forma mais confortável, sem os solavancos proporcionados pelas irregularidades da pavimentação, além de dar maior durabilidade ao piso asfáltico. Esses são alguns dos objetivos do trabalho de fresagem de pavimento, iniciado nesta quinta-feira (4) pela Secretaria Municipal de Obras e Viação de Campo Verde.

Os trabalhos, que estão sendo realizados com recursos do município, tiveram início na Avenida Arnaldo Eckert e compreenderão o trecho entre as Avenidas Mato Grosso e Brasília.

A fresagem consiste na retirada de cerca de 1 a 3 centímetros da camada superior da capa asfáltica, proporcionando o nivelamento do piso, e, em seguida, aplicação do micropavimento. Por pelo menos 8 horas, o trânsito de veículos fica impedido no local onde foi feita a aplicação.

A realização da fresagem garante a manutenção do greide original da pista, a execução de remendos sem desnível nas emendas, a correção e/ou alteração da inclinação da pista com relação aos dispositivos de drenagem superficial, a manutenção do nivelamento dos tampões de ferro, entre outras interferências, principalmente em pavimentos urbanos, além da criação de descontinuidade no processo de propagação de defeitos adiando a evolução dos mesmos no novo revestimento.