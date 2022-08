Secretaria de Obras conclui pavimentação no 14 de Agosto e inicia construção de parquinho e de academia a ar livre

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A secretaria de Obras de Campo Verde, concluiu na última sexta-feira (12), a pavimentação de um trecho de 910 metros e uma rua ligando a estrada ao Centro Comunitário. No total foram pavimentados em torno de 9 mil metros quadrados.

As obras de pavimentação, realizadas com recursos do Município, foram executadas num período de 15 dias. Agora, os trabalhos estão concentrados na implantação de um parquinho infantil e de uma academia de ginástica ao ar livre.

“Com essas obras que já foram e com a que estão sendo executadas, nós queremos oportunizar uma melhor qualidade de vida para os moradores”, disse o prefeito Alexandre Lopes, lembrando que obras de reforma de escola serão realizadas na Agrovila João Ponce de Arruda e que serão pavimentados 20 quilômetros de estradas na região do Garbugio e construída uma ponte de concreto sobre o Rio das Mortes, na região do Assentamento Dom Osório.

No Assentamento 14 de Agosto, além da pavimentação e da instalação da academia ao ar livre e de um parquinho infantil, será construído também um novo posto de saúde. Os investimentos na obra serão feitos com recursos próprios.