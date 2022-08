Secretaria de Educação divulga programação para a “Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla”

A Secretaria Municipal de Educação de Campo Verde elaborou uma programação para comemorar a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que vai de 21 a 28 de agosto, e que este ano tem como tema “Superar barreiras para garantir inclusão”. O evento tem como objetivo, despertar nas pessoas a consciência sobre a importância de se promover a inclusão social, do combate ao preconceito e à discriminação contra as pessoas com deficiência dentro e fora das unidades escolares.

De acordo com a Programação da Secretaria Municipal de Educação, no dia 23 de agosto os alunos da APAE visitarão as Escolas Municipais Dona Sabina Lazarin Prati, Dona Maria Artemir Pires e São Loureço. As visitas acontecerão, pela ordem, às 7h30, às 8h30 e às 9h30. No dia 26, as visitas serão ao Centro Educacional Paulo Freire e à Escola Municipal Monteiro Lobato, às 7h30 e às 8h30 respectivamente. Nas escolas Santo Antônio (Santo Antônio da Fartura), Paraíso (Limeira) e José Garbugio, haverá apresentações alusivas sobre o tema feitas pelos alunos durante os Atos Cívicos que acontecerão no dia 25.

Também durante a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla serão realizadas amostras de materiais confeccionados pelas professoras, tecnologias assistiva, materiais adaptados e jogos pedagógicos que estarão à disposição dos alunos, além de apresentações culturais pelos alunos da APAE nas unidades escolares. “O intuito é promover a integração dos alunos e mostrar que pessoas com deficiência têm suas potencialidades e realizam atividades tanto quanto alunos sem deficiência, destacou a secretária de Educação Simoni Borges.

De acordo com Simoni Borges, a preocupação é proporcionar a inclusão de fato e integrar o aluno com deficiência em todos os momentos. “Mais que incluir, é promover a equidade, o respeito e a conscientização de todos, pois somos todos diferentes, temos nossas especificidades, e o respeito é primordial para que possamos tornar nossos alunos cidadãos conscientes para nossa sociedade”, observou ela.

A Secretária ressaltou ainda que em Campo Verde as escolas municipais contam com salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE), que têm como função promover ações que potencializem a capacidade e as habilidades dos alunos com deficiência. “O atendimento educacional especializado tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas”, reforçou a secretária.