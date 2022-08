SEAF repassa resfriadores a produtores de leite do Assentamento Dom Osório

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria Estadual de Agricultura Familiar, fez nesta quarta-feira (17), a entrega de dois resfriadores, um com capacidade para mil litros e outro com capacidade para 500 litros, a produtores de leite do Assentamento Dom Osório. A viabilização dos equipamentos, que faz parte do Programa +MT, se deu por meio de uma parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola, Regularização Fundiária, Habitação e Meio Ambiente de Campo Verde.

A entrega dos resfriadores, que contou com a presença do gerente de Fiscalização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola, Regularização Fundiária, Habitação e Meio Ambiente, Marcelo Dicklhuber Furtado e da vereadora Socorro dos Santos Souza, vai contribuir com a melhoria da produção de leite, atividade que é forte no Assentamento.

“Quero agradecer ao prefeito Alexandre, ao Marcelo, a vereadora Socorro – que não mediu força para nos ajudar nessa conquista, e quero dizer que quem ganha com isso é a comunidade”, disse o produtor Joel, que recebeu um dos resfriadores em nome do Assentamento. Ele também destacou que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola não tem medido esforços para ajudar a comunidade. “E isso traz benefícios para os produtores de leite aqui da nossa região”, completou.

A vereadora Socorro dos Santos Souza destacou o trabalho da secretária de Agricultura Familiar Teté Bezerra na liberação dos resfriadores. “Nós temos mais que agradecê-la por esse empenho e dizer para a comunidade que a Secretaria de Agricultura Familiar está à disposição para ajudar todo o pessoal da agricultura familiar, na medida do possível. Parabéns à comunidade que vai utilizar esses resfriadores, que utilizem bem”, disse a vereadora.