Saúde realiza “Dia D” contra pólio e multivacinação no próximo dia 20

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O próximo dia 20 de agosto será o “Dia D” de vacinação contra paralisia infantil e também de multivacinação em Campo Verde. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, todos as UBS´s da área urbana permanecerão abertas das 8h00 às 17h00.

Contra a poliomielite devem ser imunizadas todas as crianças com idade de 1 ano a menores de cinco. Importante: os pais ou responsáveis não podem deixar de apresentar o cartão de vacinação e o cartão do SUS no momento da imunização.

O objetivo do “Dia D”, conforme comentou a Gerente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Cristiane Simões, “é alcançar a cobertura vacinal de 95% para a vacina contra a poliomielite”.

A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que o “Dia D” é também uma importante oportunidade para que se atualize o cartão de vacina, pois serão disponibilizados todos os imunizantes que fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação para crianças e adolescentes com idade de 1 a 15 anos.

Ela também informou que no “Dia D” será feita a imunização contra covid-19, imunizante que pode ser administrado simultaneamente ou com qualquer intervalo com as demais vacinas do Calendário Nacional de Vacinação.

“Se você é pai, mãe ou responsável por crianças e adolescentes, leve-os a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para colocar a vacinação em dia. Contamos com a sua atenção para manter nosso município e o país livre de doenças potencialmente graves, que podem levar à morte ou deixar sequelas. Está em suas mãos esse cuidado com os seus filhos”, comentou a gerente de Vigilância em Saúde.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde e a Vigilância Epidemiológica, seguindo recomendação e critérios de avaliação do Ministério da Saúde a vacina Meningo C foi substituída pela Quadrivalente Meningocócica ACWY, para crianças com idade a partir de 9 meses, aumentando com isso a proteção específica contra doenças meningocócicas neste público.

Para saber mais sobre as campanhas de vacinação, fale com os profissionais de saúde da sua unidade e acompanhe as redes sociais da Secretaria de Saúde de Campo Verde: Instagram (@saudecampoverde) ou o site e facebook da Prefeitura (www.campoverde.mt.gov.br).