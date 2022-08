Rotam prende suspeito armado em ônibus na Avenida do CPA

Do: MidiaNews

Três assaltantes tentaram roubar um motorista de aplicativo no Bairro Morada do Ouro, em Cuiabá

Imagens registradas por uma passageira mostraram a ação da Rotam (Batalhão de Ronda Ostensiva Tático Metropolitana) ao tirar de dentro de um ônibus um dos suspeitos de tentar roubar um motorista de aplicativo na noite de quinta-feira (25) no Bairro Morada do Ouro, em Cuiabá.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima disse que parou o veículo enquanto aguardava ser chamado para a próxima corrida.

Enquanto ele estava parado, um homem armado se aproximou dizendo “perdeu, perdeu, abre o vidro. Não tenta que você vai tomar”. Ele estava acompanhado de outros dois comparsas.

Quando a vítima se deu conta, um deles já estava sentado no banco de trás do seu carro. A vítima acelerou e o criminoso se jogou do veículo em movimento, efetuando um disparo de arma de fogo.

O crime aconteceu por volta das 19h, atrás do supermercado Iguaçu.

A equipe da Rotam começou as buscas atrás do trio. Segundo a vítima, dois deles estavam com camiseta de time, um listrado branco e vermelho, e o outro azul do Manchester City número 7.

O primeiro, de branco e vermelho, foi visto saindo do parque Massairo Okamura. Ele estava com uma mochila preta e dentro dela carregava uma arma de brinquedo.

Segundo ele, os comparsas haviam entrado em um ônibus com destino ao terminal do CPA I. Os policiais de motocicleta acompanharam o coletivo e localizaram o segundo homem.

Na sua cintura foi localizada uma arma artesanal com munição calibre .38, além de uma porção de cocaína.

Nas imagens registradas por uma passageira é possível ver o suspeito sendo retirado do veículo pelos policiais.

“Está armado? Cadê a arma?”, questiona um dos policiais enquanto puxa o rapaz de dentro do veículo.

“Quem vê cara não vê coração. Estava quietinho aqui”, comenta a passageira.

“Dentro do ônibus, olha o perigo que o cidadão passa”, complementa.

