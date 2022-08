Quatro candidatos concorrem ao governo de Mato Grosso em 2022; veja lista

Confira a lista dos candidatos ao governo de Mato Grosso em 2022, em ordem alfabética:

Márcia Aparecida Kuhn Pinheiro é a candidata ao governo de Mato Grosso pelo Partido Verde (PV).

A candidatura de Márcia foi confirmada em convenção do PV com o Partido dos Trabalhadores (PT) e Partido Comunista do Brasil (PC do B) realizada na sexta-feira (5).