Propaganda na TV e rádio começa amanhã; confira os horários

Do: MidiaNews

Mendes tem o maior tempo, seguido de Márcia; horário também terá candidatos ao Senado

A propaganda eleitoral gratuita exibida na televisão e no rádio terá início nesta sexta-feira (26), conforme o calendário da Justiça Eleitoral. Neste primeiro dia, 25 minutos serão divididos entre os candidatos a senador, deputado estadual e governador.

As peças publicitárias são exibidas de segunda a sábado e têm duração de 25 minutos. No rádio, serão transmitidas das 6h às 6h25, e o segundo das 11h às 11h25 (horário de Cuiabá). Na televisão, as exibições acontecem entre as 12h e 12h25 e 19h e 19h25.

Em Mato Grosso, são quatro candidatos ao Governo, que tiveram o tempo de propaganda dividido da seguinte forma:

Mauro Mendes (União): 5m29s

Marcia Pinheiro (PV): 3m34s

Moisés Franz (Psol): 29s

Pastor Marcos Ritela (PTB): 27s.

Ao Senado, o Estado tem sete postulantes, que dividirão o tempo de 5 minutos, tanto na TV como no rádio. Veja como ficou a divisão:

Wellington Fagundes (PL): 2m35s

Neri Geller (PP): 1m40s

Antônio Galvan (PTB): 11s

José Roberto (Psol): 11s

Kássio Coelho (Patriota): 10s

Feliciano Azuaga (Novo): 9s.

O empresário Jorge Yanai (DC) não tem tempo de TV.

Os outros 10 minutos de propaganda eleitoral serão destinados às chapas de deputados estaduais. Mato Grosso tem mais de 300 candidatos, mas nem todos têm tempo de TV e rádio.

Conforme a Justiça Eleitoral, às segundas, quartas e sextas-feiras, serão exibidas, nesta ordem, propagandas dos candidatos a senador, a deputado estadual e a governador.

Sábado

Conforme a legislação, às terças e quintas-feiras e aos sábados, os candidatos às presidência da República e deputados federais terão o tempo. Em Mato Grosso são mais de 150 candidatos.

Neste sábado (27), será exibida a propaganda dos candidatos a deputado federal e presidente. São 12 candidatos, mas apenas sete terão tempo de propaganda. Veja:

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 3m39

Jair Bolsonaro (PL): 2m20s

Simone Tebet (MDB): 2m20s

Soraya Thronicke (União Brasil): 2m10s

Ciro Gomes (PDT): 52s

Roberto Jefferson (PTB): 25s

Luiz Felipe D’Avila (Novo): 22s

Ficaram de fora os candidatos Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Vera (PSTU) e Sofia Manzano (PCB).

A propaganda vai até dia 29 de setembro nas emissoras de rádio, inclusive nas comunitárias, e de televisões que operam em VHF e UHF, bem como os canais de TV por assinatura sob a responsabilidade do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, da Assembleia Legislativa e das câmaras municipais em Mato Grosso.