Projeto substitui antena parabólica tradicional para a digital com implementação do 5G em MT

Um projeto vai oferecer a troca da antena parabólica tradicional para a digital com a implementação do 5G em Mato Grosso. A instalação em Cuiabá é gratuita para famílias de baixa renda que estão inscritas em programas sociais do Governo Federal.

O agendamento do programa ‘Siga Antenado’ já iniciou e a entidade prevê a troca de mais de 16 mil kits gratuitos para famílias que utilizam antenas parabólicas tradicionais para sintonizar canais de televisão.

Conforme a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em breve, o sinal transmitido para as parabólicas tradicionais será interrompido. No entanto, é preciso substituir o equipamento pela nova parabólica digital, que tem melhor qualidade de imagem e de som e programação regional.

A mudança é necessária para que a tecnologia 5G possa ser ativada com todo o potencial. Como a tecnologia 5G vai operar na mesma frequência da parabólica tradicional, a população que utiliza esse serviço para receber sinal de TV aberta deverá substituir seus equipamentos pelos que operam em outra faixa.

As famílias que utilizam outros sistemas de transmissão para assistir televisão, como antena digital espinha de peixe (instalada no alto da casa), antena digital interna e TV por assinatura, não terão alterações.

