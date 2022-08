Profissionais da Secretaria de Saúde de Campo Verde participam de capacitação sobre o Teste do Pezinho

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Verde estão participando nesta sexta-feira (19) de uma capacitação sobre o Teste do Pezinho, ministrada pelo professor-doutor Marcial Francisco Galera, pediatra e geneticista do Hospital Júlio Müller, professor da Faculdade de Medicina na Universidade de Cuiabá e coordenador do Núcleo de Triagem Neonatal da Secretaria Estadual de Saúde.

O evento, que está sendo realizado no Plenarinho da Câmara de Vereadores, conta também com a participação de profissionais da saúde de municípios vizinhos. À tarde, foi realizado treinamento prático de coleta de sangue para realização do exame.

Marcial Galera destacou a iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde em promover a capacitação, que classificou como fundamental. “E sem dúvida nenhuma a gente espera ter colaborado para melhorar ainda mais a qualidade da atenção a esses bebês”, disse ele.

Para o professor Marcial, além da melhoria na qualidade dos serviços de coleta e de triagem, a capacitação proporciona também um grande ganho para a população, especialmente as crianças.

O Teste do Pezinho é um exame feito a partir do sangue coletado do calcanhar do bebê e que permite identificar doenças graves, como o hipotireoidismo congênito, a fenilcetonúria e as hemoglobinopatias, doenças que afetam o sangue: traço falcêmico e doença falciforme. Em Campo Verde, os testes são realizados nas Unidades Básicas de Saúde.

O Teste do Pezinho deve ser feito por todos os recém-nascidos entre o 3º e o 5º dia de vida, já que essas doenças não apresentam sintomas no nascimento e, se não forem diagnosticadas e tratadas cedo, podem causar sérios danos à saúde, inclusive retardo mental grave e irreversível.

A secretária municipal de Saúde e vice-prefeita Edna Queiros destacou que esta é a primeira vez que esse tipo de capacitação é realizada em Campo Verde e vai proporcionar muito mais conhecimento à equipe da Secretaria Municipal de Saúde e mais segurança aos pacientes. “E além de tudo isso, nós teremos condições de aumentar ainda mais o nosso trabalho”, ressaltou ela.

Edna Queiros agradeceu os municípios da região que enviaram profissionais para participarem da capacitação, o que demonstra sua importância e a relevância.