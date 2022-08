Produtores participam de palestra sobre nutrição animal na pecuária leiteira

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Produtores de leite de Campo Verde e técnicos que atuam na área, participaram na manhã desta quarta-feira (10) de uma palestra sobre nutrição animal na pecuária leiteira promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola, Regularização Fundiária, Habitação e Meio Ambiente de Campo Verde, em parceria com o Senar, Sebrae, Secretaria Estadual de Agricultura Familiar e Sindicato Rural.

Realizada no Núcleo Avançado de Capacitação do Sindicato Rural, no Parque de Exposições Marco Antônio Esteves da Rocha, a palestra foi ministrada pelos técnicos da Trow Nutrition, Flávio Almeida e Sinara Silva Gomes e abordaram os subtemas: Os cinco C´s na criação de Bezerros, “Como ser eficientes na criação de bezerros”, “Nutrição de vacas no pré e pós-parto”. Teté Bezerra, Secretaria Estadual de Agricultura Familiar, acompanhada pela vereadora Socorro dos Santos Souza e da vice-prefeita Edna Queiroz, participou do evento.

Conforme explicou o secretário de Desenvolvimento Agrícola, Regularização Fundiária, Habitação e Meio Ambiente, Flávio Gesser Mattei, a palestra faz parte do Projeto de Transferência de Embriões, desenvolvido desde o ano passado pela pasta, e que vai incrementar a produção leiteira em Campo Verde.

De acordo Flávio Mattei, em Campo Verde a pecuária leiteira evolve 126 propriedades, com uma produção diária de 22 mil litros e uma média por animal que varia de 7 a 16 litros. Com o melhoramento genética, e o incremento na alimentação dos animais, a tendência é que, tanto a produtividade quanto a produção total, aumentem.

“Como estamos fazendo essa transferência de embriões, nós precisamos capacitar os produtores para que eles preparem os animais que irão nascer para que eles tenham uma boa alimentação, um bom manejo, e a gente consiga transformar esse melhoramento genético em melhoria da atividade e no aumento da produção de leite”, observou o secretário.

O Secretário Flávio Mattei informou que cerca de 60 transferências de embriões foram realizadas desde setembro de 2021. “É importante que tragamos essas técnicas para que cada vez mais a gente consiga melhorar a produção e dar maior lucratividade para a atividade leiteira”, ressaltou.

A secretária Estadual de Agricultura Familiar, Teté Bezerra frisou que o Projeto de Transferência de Embrião é uma ferramenta importante no processo de melhoramento da qualidade do rebanho leiteiro e vai impactar positivamente na rentabilidade, principalmente das pequenas propriedades. “É assim que nós podemos avançar e termos o melhoramento genético, aumentando com isso, a produção de leite”, disse ela.

Para a vice-prefeita Edna Queiroz, o desenvolvimento do Projeto de Transferência de Embriões, demonstra a atenção que a Administração Municipal tem com os pequenos produtores e com a agricultura familiar. “E a capacitação é a condições para que eles melhorem e produzam ainda mais”, frisou.