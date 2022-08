Prefeitura investe na pavimentação e recuperação de vias

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Administração Municipal de Campo Verde está investindo na recuperação da malha viária, tanto da área urbana quanto da zona rural. Os investimentos visam dar maior durabilidade à capa asfáltica e proporcionar mais conforto aos usuários.

Os trabalhos de recuperação da pavimentanção foram iniciados pelo bairro Recanto do Bosque II, onde 19 mil metros quadrados de ruas foram recuperados com micropavimento.

O mesmo trabalho está sendo realizado no bairro Recanto do Bosque I, onde estão sendo recuperados mais 51 mil metros quadrados de ruas e avenidas. Também está sendo feita a aplicação de micropavimento no bairro Jupiara.

Outra via que recebeu investimentos na melhoria da pavimentação foi a Avenida Mato Grosso, onde um trecho com 200 metros de extensão, nos dos sentidos da via, entre as Avenidas Pedro Garbugio e Izidoro Gentilin foi totalmente reconstruído.

Entre os bairros Bordas do Lago e Recanto dos Pássaros foi realizado o trabalho de fresagem e reperfilamento da pavimentação asfáltica, que consiste na retirada de uma camada que varia de 1 a 3 centímetros de espessura, trabalho que garante o nivelamento da via, e na aplicação de micropavimento.

O trabalho contemplou um trecho de aproximadamente 350 metros da rua do Saber, em frente a Área de Lazer Recanto do Sol.

Na zona rural, os investimentos foram feitos na pavimentação de cerca de 9 mil metros quadrados que contemplaram um trecho com aproximadamente 900 metros de extensão da estrada principal do assentamento e a abertura e asfaltamento de uma rua com cerca de 130 metros de extensão.

Mais asfalto na zona rural

Além da pavimentação do trecho da estrada principal do Assentamento 14 de Agosto, a Administração Municipal de Campo Verde, em parceria com o Governo do Estado, vai pavimentar cerca de 20 quilômetros da estrada que liga a BR-070 ao Assentamento Dom Ozório, passando pela região do Garbugio.

No Assentamento Santo Antônio da Fartura, a pavimentação será feita em um trecho de 4,06 quilômetros entre a BR-70 e a sede da comunidade.